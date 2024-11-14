Конкурс «ПРО газ» на лучшую публикацию в СМИ о газификации стартовал в России

Компания «Газпром межрегионгаз» объявила о начале приема работ в рамках Всероссийского конкурса «ПРО газ» на лучшую публикацию о газоснабжении и газификации в СМИ. Заявки принимаются до 31 августа 2025 года, сообщает пресс-служба организаторов.

Основная цель конкурса — поддержка лучшего опыта в информационном освещении тем газификации и догазификации российских регионов, повышения информированности граждан о программах развития газоснабжения и газификации страны.

В текущем году конкурс будет проводиться в 6 номинациях: «Лучший сюжет на телевидении и видеохостингах», «Лучшая публикация в печатном издании», «Лучшая публикация в информационном агентстве», «Лучшая публикация в интернет-издании», «Лучшая публикация в соцсетях и блогах» и «Лучший материал на радио».

В конкурсе примут участие как опытные журналисты, так и другие авторы, чьи работы были опубликованы по указанным темам в период с 1 января 2024 года по 1 августа 2025 года. Председателем жюри выступит гендиректор компании «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов.

Отправить заявку на участие и свои работы все желающие могут до 31 августа следующего года по электронной почте: konkursgaz@yandex.ru.

Торжественное вручение наград победителям и призерам Всероссийского конкурса «ПРО газ» состоится осенью в рамках Петербургского международного газового форума.