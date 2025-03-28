Конкурс молодежных авторских проектов «Моя страна — моя Россия» пройдет в 2025 году Общество 28 марта 2025 15:32

АНО «Научно-методический центр развития и сопровождения образовательных и социально-экономических программ и проектов «Моя страна» при поддержке Федерального агентства по делам молодежи и АНО «Россия — страна возможностей» в 2025 году реализуется XXII Всероссийский конкурс молодежных авторских проектов и проектов в сфере образования, направленных на социально-экономическое развитие российских территорий «Моя страна — моя Россия», сообщают организаторы конкурса.