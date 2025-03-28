Конкурс молодежных авторских проектов «Моя страна — моя Россия» пройдет в 2025 году
АНО «Научно-методический центр развития и сопровождения образовательных и социально-экономических программ и проектов «Моя страна» при поддержке Федерального агентства по делам молодежи и АНО «Россия — страна возможностей» в 2025 году реализуется XXII Всероссийский конкурс молодежных авторских проектов и проектов в сфере образования, направленных на социально-экономическое развитие российских территорий «Моя страна — моя Россия», сообщают организаторы конкурса.
В 2019 году конкурс был отмечен президентом РФ и вошел в линейку проектов АНО «Россия — страна возможностей».
Целями конкурса являются привлечение молодежи к участию в социально-экономическом развитии российских регионов, городов и сел — разработке и реализации проектов, направленных на совершенствование системы управления российскими территориями, развитие реального сектора экономики, социальной и научно-педагогической сфер; содействие развитию социальных лифтов, поддержки проектов и инициатив, создающих возможности для личностной и профессиональной самореализации молодых граждан в различных сферах деятельности.