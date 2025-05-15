Конгрессмены США засыпают на заседаниях после многочасовых марафонов

Как минимум трое конгрессменов — республиканец Блейк Мур (Юта) и демократки Дебби Дингелл (Мичиган) и Джен Шаковски (Иллинойс) — были запечатлены спящими во время продолжительных заседаний, сообщает РИА Новости.

По данным New York Post, конгрессмен Мур уснул во время вечернего заседания, начавшегося около 14:30, и был разбужен только в 5 утра для голосования по ключевой поправке. Ситуация вызвала дискуссию о физических возможностях политиков при работе в экстремальном режиме.

Особое внимание привлекли случаи 71-летней Дингелл и 80-летней Шаковски, задремавших на заседании комитета по энергетике и торговле. В своем оправдании конгрессвумен Дингелл заявила, что провела без сна 31 час, пытаясь блокировать инициативы республиканцев по сокращению программы Medicaid.

Эти инциденты вновь подняли вопрос о нагрузке на американских законодателей, особенно старшего возраста. Критики отмечают, что подобные случаи ставят под сомнение эффективность работы Конгресса, в то время как защитники политиков указывают на необходимость гуманизации рабочего графика.

Ситуация приобрела особую актуальность на фоне предстоящих выборов и дискуссий о возрастном цензе для политиков. Как показывает практика, даже в элитных кругах Вашингтона человеческий организм иногда берет верх над политической волей.