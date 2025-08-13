Конфиденциально, все по инструкции: как узнать аферистов по кодовым фразам

В пресс-центре МВД России рассказали, что мошенники могут использовать заранее выученные «кодовые фразы», чтобы подтвердить легитимность. Например, они говорят: «я от сотрудника банка», «выходите, я подъехал», «все по инструкции», «не сообщайте никому» и т.д. Это может подтверждать, что они участвуют в обманной схеме.

Еще курьерам рекомендуется использовать условные слова. Среди них «проверка безопасности», «конфиденциально» и многие другие. Аферисты также могут употреблять пароли, которые курьер должен назвать жертве, они могут быть самыми разными.

Человеку, который понял, что общается с возможным курьером мошенников, следует сразу же прекратить контакт, не передавать деньги, ценности или документы, постараться запомнить приметы афериста, его транспорт, номер телефона. Обо всем это нужно сообщить в полицию.