Конфеты и букеты: эксперт по этикету рассказала, как готовиться к свиданию

Специалист по этикету Надежда Коломацкая заявила, что существует несколько моментов, которые могут испортить первое свидание, особенно весной — это неправильно подобранные цветы или место для прогулки, сообщает Life.ru .

«Весна — непредсказуемое время года. Вроде бы солнышко располагает к длительным прогулкам, но у вас всегда должен быть запасной план Б, чтобы можно было пойти погреться. Это может быть какая-то выставка, музей, интересные локации, закрытая смотровая площадка, кафе или ресторан», — сказала специалист.

По ее словам, нужно обязательно заранее поинтересоваться, не страдает ли дама от аллергии, и в соответствии с этим подбирать цветы или вообще отказаться от них.

В пятницу, 21 марта, отмечается Всемирный день этикета. Этот день — отличный повод узнать, какое поведение приемлемо в разных точках планеты.