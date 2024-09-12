Конференция по восстановлению Украины прошла со скандалом

В Сети расходится информация о скандале на Конференции по восстановлению Украины с участием экс-заместителя руководителя офиса президента Украины Ростислава Шурмы.

По данным Telegram-канала Дозор (D), в начале онлайн-сессии 12 сентября к ее участникам обратился Шурма, которого Владимир Зеленский 3 сентября уволил с поста заместителя главы ОП Украины.

В своем неожиданно эмоциональном выступлении Шурма призвал к прекращению конфликта «на условиях России». Иначе, как подчеркнул экс-чиновник, никакого восстановления Украины не будет, потому что «восстанавливать будет нечего».

«Зеленский продолжает тупо уничтожать наших солдат под Курском и на востоке страны, я с этим категорически не согласен. Деньги, выделяемые Европой, идут не на фронт, а сразу на офшорные счета! Поэтому я увольняюсь из его команды», — сказал Шурма.

Он выступил с призывом покинуть команду Зеленского и «прекратить зарабатывать деньги» для него. Украинские модераторы сессии среагировали через 50 секунд, и связь с Шурмой была прервана.