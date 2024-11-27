Конец света близок: шаманы требует похоронить мумию алтайской принцессы

Шаманы из Алтая потребовали срочно похоронить знаменитую мумию принцессы Укока. По их словам, из-за мести души девушки в 2025 году может произойти конец света, сообщает SHOT .

На плато Укок в 1993 году археологи обнаружили огромный курган, а внутри ледяной куб, в котором была мумия девушки 28–30 лет. Она лежала на боку в позе ребенка, а тело умершей было покрыто татуировками. Позже выяснилось, что девушка жила в VI–III веках до нашей эры, а умерла она из-за рака молочной железы.

Странности начались почти сразу. На плато произошло землетрясение, а когда девушку перевозили на вертолете, у транспорта отказал двигатель. Чудом его удалось посадить в лесу. С тех пор многие катаклизмы связывают с местью мумии, которую посмели потревожить.

Потомственный шаман Вячеслав Челтуев рассказал, что душу этой девушки оставили здесь, чтобы она охраняла мир, но люди потревожили ее. Он призвал захоронить принцессу весной, когда будет тепло.

«Вот эту девчонку с того света отправили, чтобы этот мир охранять, спокойствие», — заявил он.

Он также рассказал, что алтайская принцесса приходила к шаману во сне. Она говорила на старокитайском, показывала на место, где ее нашли, кричала слово «грязь». По поводу захоронения в суд обращались и общественники Алтая. В итоге мумию оставили в Национальном алтайском музее.

Ранее ученые в Перу заявили о сенсационном открытии. Они обнаружили мумии с тремя пальцами и удлиненными черепами, которые могут доказать существование инопланетян.