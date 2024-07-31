Компетенции руководителей управляющих компаний проверят в Подмосковье

Одной из основных задач, поставленных министерству по содержанию территорий и государственному жилищному надзору, является контроль за осуществлением управляющими организациями своих обязанностей на высоком уровне, сообщает пресс-служба ведомства.

Для этого необходимо проверить компетенции всех руководителей управляющих организаций в возможно короткий срок.

Речь идет об управляющих компаниях, которые имеют долю муниципального управления.

Так, руководство ведомства уже приступило к перезагрузке — совместно с экспертами отрасли провели встречу с представителями трех управляющих компаний из Люберец и Раменского, в ходе которой оценили качество и эффективность их работы.

«Сегодня кадровый вопрос в части работы управляющих компаний стоит на первом месте. Важно выявить критерии эффективности и результативности сотрудников. Мы со своей стороны пропишем квалификационные требования и разработаем систему оценки для руководителей управляющих компаний, а также определим четкие зоны ответственности», — сказала заместитель министра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Светлана Викулова.

Министерством выделено 5 блоков-показателей работы управляющих компаний: нормативно-правовая база, экономические показатели, работа с населением, кадровая политика, производственная база УК и ее готовность к зимнему сезону.

«Мы должны понимать, кто управляет домами в Подмосковье, кто эти люди, слышат ли они жителей и какими компетенциями они обладают. Чаще всего граждане оценивают работу УК по самым простым критериям: чисто и убрано ли в подъезде, тепло ли в доме. Мы понимаем, что предоставление жилищно-коммунальных услуг — большой пласт работ, который требует особых навыков и квалифицированных кадров», — рассказала председатель координационного совета Ассоциации председателей советов МКД Московской области Олеся Тыщенко.

Работа по оценке профессиональных качеств будет продолжена министерством на еженедельной основе. Так, предстоит встретиться и прособеседовать еще с 84 управляющие компании региона.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев во время своего ежегодного обращения к жителям отметил, что в городах региона не должны работать УК, которые «валяют дурака» и не удовлетворяют запросы жителей.

«Мы считаем, что те компании, которые позволяют себе „валять дурака“, работать в городах не должны, потому что 26% жалоб на ЖКХ — это как раз на работу управляющих компаний», — сказал Воробьев.

Глава региона также рассказал о проработке закона, который позволит жителю в электронном виде голосовать за УК, оценивать ее работу.