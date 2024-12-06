Компанию оштрафовали в Подмосковье за незаконный сброс строительных отходов

Администрация городского округа Мытищи в тесном сотрудничестве с министерством экологии Московской области активно борется с незаконным размещением отходов на территории округа, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Так, камерами фотофиксации на федеральной автодороге «Москва — Дмитров — Дубна» установлен сброс строительных отходов. Грузовой автомобиль, принадлежащий ООО, сбросил порядка 15 куб. м отходов, причем двойная фотофиксация позволила с точностью определить локацию.

Навалы мусора были ликвидированы силами администрации Мытищ, которая направила в суд исковое требование к ООО о возмещении понесенных расходов на выполнение данных работ.

Этот инцидент не является единичным случаем. Ранее в результате аналогичной работы по мониторингу автодорог с помощью системы фотофиксации было выявлено нарушение со стороны другого ООО, данная компания также стала ответчиком в схожем судебном процессе.

Работа по выявлению и пресечению подобных правонарушений продолжается.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее поручил пресекать незаконные навалы строительного мусора и жестко наказывать нарушителей.

«Там, где обнаруживаются свалки, должны быть камеры и неотвратимое наказание. Без этого мы не победим», — сказал Воробьев.