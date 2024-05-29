Компания СДЭК предупредила россиян об активизации мошенников

После массового сбоя на серверах компания СДЭК в своем официальном Telegram-канале обратилась к клиентам с просьбой ни в коем случае не называть любые коды доступа в телефонных разговорах с незнакомцами.

«В связи с участившимися попытками получения данных мошенниками просим вас проявить бдительность и никогда не называть во время телефонного звонка или переписки любые коды подтверждения, поступающие на ваш номер», — говорится в сообщении грузоперевозчика.

Команда СДЭК извинилась перед клиентами за доставленные неудобства и сообщила, что активно работает над восстановлением полноценного обслуживания на пунктах выдачи заказов.

Ранее жительница Петербурга сообщила, что ее свадьба может сорваться из-за застрявшего в СДЭК платья. Девушке на заказ сшили наряд за границей и отправили с помощью грузоперевозчика, платье уже доставлено в Северную столицу, но невесте не могут его выдать из-за сбоя на сервере.