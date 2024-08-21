Компания Miro из Перми не откажется от обслуживания российских клиентов

Фирма Miro из Перми оповестила пользователей в РФ и Белоруссии о том, что продолжит дальше предоставлять им услуги на бесплатных аккаунтах. Об этом сообщает РБК .

На прошлой неделе компания предупредила пользователей из России и Республики Беларусь (РБ) о том, что после 12 сентября не сможет предоставить доступ к сервису для тех аккаунтов, которые создали в этих подсанкционных странах. Однако затем в Miro посоветовались с юристами и 21 августа сообщили, что все же смогут и дальше поддерживать работоспособность бесплатных профилей.

Пермская компания выпустила программу для совместной работы сотрудников в 2011 году. Однако в марте 2022 на фоне санкций филиал в российском городе был закрыт. Также прекратились и новые продажи на территории РФ, РБ.

Ранее сообщалось, что из российского бюджета выделят 2,5 млрд рублей на льготные кредиты для IT-компаний. Займы будут выдавать под 1-3% годовых.