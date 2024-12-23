Компания Google не причастна к тому, что YouTube не грузится у россиян

сегодня в 17:19

Google: трафик YouTube упал в РФ не из-за технических проблем

На территории РФ трафик видеохостинга YouTube обрушился ниже 20% от средних показателей. Это произошло не из-за технических неполадок или шагов компании, рассказали РБК в пресс-службе Google.

Представители американской фирмы слышали о том, что у некоторых россиян не открывается YouTube. Однако свою причастность компания отрицает.

«Это не является результатом каких-либо технических проблем или действий с нашей стороны», — отметили в пресс-службе Google.

Согласно статистике американской компании, трафик YouTube в РФ 23 декабря рухнул ниже 20% от средних показателей.

Ранее глава думского комитета по информполитике (ныне врио губернатора Курской области) Александр Хинштейн предупредил, что в конце июля-начале августа 2024 года скорость загрузки YouTube уменьшится до 70%. Он отметил, что деградация видеохостинга — «вынужденная мера».