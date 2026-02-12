Компании все чаще внедряют гибкие графики вместо стандартных 8 часов работы

Восьмичасовой рабочий день стал результатом длительной борьбы за права трудящихся, а сегодня эксперты отмечают, что гибкий график становится все более востребованным, сообщает pravda-nn.ru .

В XIX веке рабочий день часто превышал 12 часов, что негативно сказывалось на здоровье людей. Первым идею сокращения рабочего времени предложил английский предприниматель Роберт Оуэн, а в России научное обоснование восьмичасового дня дал физиолог Иван Сеченов, доказав снижение производительности после восьми часов труда.

После Октябрьской революции 1917 года Советский Союз первым закрепил восьмичасовой рабочий день на законодательном уровне. Исследования показали, что длительная работа приводит к хроническому стрессу, снижению концентрации и профессиональному выгоранию. По словам доцента Марии Халак, мозг способен эффективно работать лишь 3–4 часа в сутки, а переработки ведут к ошибкам и ухудшению здоровья.

Сегодня компании все чаще внедряют гибкие графики: удаленную или гибридную работу, скользящее начало дня и компенсацию переработок отгулами. Руководитель управления по труду и занятости Нижегородской области Игорь Пантюхин отметил, что такой подход повышает лояльность сотрудников и снижает стресс.

Эксперты считают, что будущее труда — за индивидуальными графиками, оценкой по результатам и сменой деятельности в течение дня. Идея четырехдневной рабочей недели обсуждается, но подходит не всем сферам и требует изменений в законодательстве.

