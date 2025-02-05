Коммунальщики отсудили у Дарьи Треповой* 170 тыс рублей долгов за квартиру

Коммунальщики подали в суд на Дарью Трепову*, отбывающую наказание в колонии за теракт, и взыскали с нее 170 тыс. рублей долгов по квартире в Санкт-Петербурге, сообщает SHOT .

Девушка в 2014 году получила в наследство от отца квартиру на улице Артиллерийской. За жилье она все это время не платила, потому у Треповой* за более чем 10 лет накопился огромный долг перед коммунальщиками в размере 169 тыс. 526 рублей.

Те подали на девушку в суд. Сама Трепова* участвовала в заседании по видеосвязи. Она попросила дать ей возможность выплатить долг в рассрочку. Также с Треповой* требуют 4,6 тыс. рублей госпошлины.

Девушка была осуждена на 27 лет за теракт, устроенный ей в одном из кафе Санкт-Петербурга весной 2023 года. В результате погиб военкор Владлен Татарский.

Ранее сообщалось, что осужденная, находясь в ИК-2 в Мордовии, перестала выходить на связь с родными. Это произошло на фоне раскола личности и депрессии, из-за которых Трепова* даже попадала в тюремную больницу.

* Внесена в реестр террористов и экстремистов в России.