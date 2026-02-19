Коммунальщики Одинцова расчищают дворы после циклона Валли

сегодня в 12:02

Коммунальные службы Одинцова утром 19 февраля вышли на уборку снега после циклона «Валли». В южной части города расчищают проезды и подходы к школам, детским садам и поликлинике.

С шести утра сотрудники «Одинцовского городского хозяйства» приступили к ликвидации последствий снегопада, который накрыл Подмосковье. Работы ведутся на улицах Комсомольская, Союзная, Солнечная и Глазынинская.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в связи с изменениями в погоде отметил важность своевременной уборки снега.

«Мы с блоком ЖКХ, транспортным блоком находимся на связи. Я очень надеюсь, что все необходимые мероприятия и дальше будут реализованы в части своевременной уборки», — сказал Воробьев.