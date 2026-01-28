Коммунальные службы Солнечногорска очистили дороги от снега ночью 28 января

сегодня в 14:58

В ночь на 28 января в Солнечногорске коммунальные службы приступили к уборке снега на муниципальных дорогах. В 01:00 четыре единицы спецтехники выехали на улицу Ухова и направились к Мастерской управления «Сенеж».

Машины работали колонной, очищая дорожное полотно и бордюры от снежных заносов. За два прохода техника полностью освободила проезжую часть от снега.

Утром к работе подключатся коммунальные бригады. Они уберут оставшиеся валы снега и вывезут их на полигон в Хметьево.

Такая организация позволяет обеспечить безопасные и чистые улицы для жителей к началу дня.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что муниципалитеты получили партию спецтехники, чтобы уборка снега в сезонное время проходила в 2,5 раза быстрее, чем раньше.

«У нас в Подмосковье 15 тыс. дворов, большое количество общественных пространств, и ежегодно их число растет. Спасибо всем, кто ежедневно поддерживает порядок», — написал Воробьев.