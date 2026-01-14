Коммунальные службы Подмосковья задействовали 382 единицы техники для очистки дорог

Коммунальные службы Московской области за сутки вывели на дороги 382 единицы техники для борьбы с гололедом, обработав почти 20 тысяч участков, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

В Московской области продолжаются работы по устранению гололеда для обеспечения безопасности автомобилистов и спецтранспорта. За последние сутки на линии вышли 382 единицы комбинированной дорожной техники, обработка противогололедными материалами проведена на 19 703 участках.

Вице-губернатор Владислав Мурашов отметил, что с 30 декабря по 8 января все жалобы, поступавшие в ЦУР, оперативно направлялись инспекторам и в среднем 80% обращений закрывались в течение суток. После прохождения циклона «Фрэнсис», когда за сутки выпало более 50 см снега, коммунальные службы заранее подготовили план действий и увеличили количество техники до 7,5 тыс. единиц, а также привлекли 3,7 тыс. ручных роторов, более 28 тыс. дворников и 3 тыс. дорожных рабочих.

Работы по очистке дорог ведутся круглосуточно, приоритет отдается магистральным улицам, подъездам к социально значимым объектам и остановкам общественного транспорта. Для обработки дорог используется противогололедный материал, который быстро устраняет лед и предотвращает аварии и падения.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.