Коммунальные службы Ленинского округа убрали более 3,5 млн кв м парков за праздники

С 1 по 11 января 2026 года коммунальные службы Ленинского городского округа обеспечили уборку и безопасность на всех парковых территориях общей площадью свыше 3,5 млн кв. м, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В период новогодних праздников коммунальные службы Ленинского округа ежедневно проводили механизированную и ручную уборку пешеходных дорожек и площадок в парках. Было очищено 110 652 кв. м дорожек и 1 987 кв. м деревянных настилов. Особое внимание уделялось инфраструктуре: ежедневно очищались более 230 урн, 17 туалетных модулей, а также ремонтировались скамейки, стенды и урны, пояснил директор МБУ «Парк культуры и отдыха города Видное» Дмитрий Голосов.

В самые снежные дни, с 8 по 11 января, к работам привлекались дополнительные бригады и техника. Более 45 дворников ежедневно обрабатывали дорожки гранитной крошкой и очищали ключевые объекты от снега. Дорожки посыпались дважды в день, лестницы очищались трижды. Для уборки использовали 4 трактора, «Бобкет» и более 15 единиц малой механизации, вывезено свыше 100 кубометров снега.

Кроме уборки, обеспечивалась безопасность: очищались кровли зданий и малых архитектурных форм от сосулек, поддерживалась работа праздничной иллюминации. Благодаря этому в парках округа прошло более 25 праздничных мероприятий, которые посетили свыше 1 000 гостей. Особой популярностью пользовались Центральный парк и лесопарк Апаринки с лыжной трассой длиной 3,5 км. Всего парки округа за праздники посетили около 85 тысяч человек.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.