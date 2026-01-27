сегодня в 16:15

Коммунальные службы Каширы очищают дороги от снега и предотвращают гололед

В городском округе Кашира продолжается интенсивная очистка улиц и борьба с гололедом. В работах задействованы 90 единиц техники и более 340 специалистов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Кашире коммунальные и дорожные службы продолжают круглосуточную работу по уборке снега и предотвращению образования гололеда. Для поддержания безопасного движения на дорогах и тротуарах привлечены все необходимые ресурсы.

В настоящее время на улицах округа работают 90 единиц специализированной техники и свыше 340 сотрудников коммунальных служб. Маршруты уборки и приоритеты оперативно корректируются в зависимости от погодных условий.

Жителям рекомендуют по возможности отказаться от поездок на личном транспорте. В случае необходимости передвижения на автомобиле необходимо соблюдать скоростной режим, дистанцию и быть особенно внимательными на дорогах.

Коммунальные службы продолжают следить за ситуацией, чтобы обеспечить безопасность и комфорт для всех жителей в зимний период.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.