Коммунальные службы Дзержинского Люберец убирают снег после ночного снегопада

сегодня в 17:25

Очередной сильный снегопад прошел в Подмосковье минувшей ночью. С раннего утра коммунальные службы Дзержинского городского округа Люберцы приступили к расчистке улиц и дворов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

С шести утра в Дзержинском работают спецтехника и сотрудники коммунальных служб. Очищаются остановочные павильоны, проезды, тротуары и входные группы многоквартирных домов.

По словам заместителя директора территориального управления «Дзержинский» Анны Мишакиной, на улицах задействованы девять тракторов, погрузчик «Амкодор», КамАЗ и две «Газели» с ручными роторами.

Особое внимание уделяется безопасности движения. В первую очередь очищают дороги, пешеходные переходы, тротуары и межквартальные проезды. Также расчищают подъезды к контейнерным площадкам для своевременного вывоза мусора.

Всего в городском округе Люберцы для уборки снега привлекли более 260 единиц спецтехники и около 900 рабочих.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.