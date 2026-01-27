Коммунальные службы Бронниц работают в усиленном режиме из-за снегопада

сегодня в 17:19

В ночь на 27 января в Подмосковье начался сильный снегопад, коммунальные и дорожные службы городского округа Бронницы переведены в режим повышенной готовности, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

В ночь с 26 на 27 января на территорию Подмосковья пришел новый циклон, вызвавший обильные снегопады. Ожидается, что неблагоприятные погодные условия сохранятся в течение нескольких дней.

В связи с этим все коммунальные и дорожные службы Бронниц работают в усиленном режиме. Для оперативной ликвидации последствий стихии мобилизованы специалисты, проводится расчистка дорог и устранение аварийных ситуаций.

На территории округа задействовано 19 единиц техники, работают 116 специалистов. Работы ведутся с учетом приоритетности и социальной значимости объектов.

Администрация округа призвала водителей соблюдать осторожность на дорогах из-за ухудшения погодных условий. В случае экстренной ситуации рекомендуется обращаться в единую дежурно-диспетчерскую службу по телефону 112 или (496) 46-44-310.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.