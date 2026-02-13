Коммунальные службы Балашихи продолжают убирать снег после циклона

сегодня в 15:48

Коммунальные службы Балашихи с вечера 12 февраля работают в усиленном режиме, устраняя последствия циклона и очищая дороги, тротуары и дворы, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

С вечера 12 февраля в Балашихе коммунальные службы и спецтехника продолжают устранять последствия циклона. Работы ведутся на дорогах, тротуарах, дворовых территориях и общественных пространствах.

Особое внимание уделяется маршрутам общественного транспорта, подъездам к социальным объектам, пешеходным переходам и остановкам. Дорожная техника работает как на основных магистралях, так и внутри кварталов.

Уборка снега и обработка улично-дорожной сети противогололедными материалами проходят круглосуточно. По прогнозам синоптиков, к обеду температура воздуха может превысить +2 градуса, что потребует дополнительной обработки дорог. Для ликвидации последствий непогоды задействованы снегоуборочная техника и бригады дворников. Работы продолжатся до полной стабилизации погодной ситуации.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.