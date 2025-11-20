«Коммерсант» и «Иксобоев»: «Радио Судного дня» четыре раза вышло в эфир Общество сегодня в 20:32

«Радиостанция Судного дня» на фоне передачи американского плана по мирному урегулированию конфликта на Украине лидеру этой страны Владимиру Зеленскому четыре раза за день вышла в эфир со странными посланиями. В двух из них прозвучали слова «Коммерсант» и «Иксобоева», сообщает Telegram-канал «УВБ-76 логи».

Загадочное «Радио Судного дня» 20 ноября возобновило передачи странных сообщений. В течение дня в эфире прозвучали следующие закодированные буквенно-цифровые послания на фоне характерного шипения: В 11:04 — НЖТИ 75206 KOMMEPCAHT 9477 7037; В 12:44 — НЖТИ 20276 ЛЕЩОХЛЕВ 6495 6880; В 14:02 — НЖТИ 66593 ИКСОБОЕВ 6397 2775; В 18:37 — НЖТИ 97084 ПЛЯЖОКОТ 5403 1602. Любители теорий заговора полагают, что станция «УВБ-76» передает секретные коды, предвещающие значительные мировые события. Существует также версия о ее связи с системой «Периметр», обеспечивающей гарантированный ответный ядерный удар. Ранее радиостанция, которую также называют «жужжалкой», выходила на связь 17 ноября. Переданное слово расшифровали как беременность кобылицы.