Беременность кобылицы: «радиостанция Судного дня» передала странное сообщение

«Радиостанция Судного дня» передала в эфир сообщение со словом жеребость

В эфире «радиостанции Судного дня» (УВБ-76) прозвучало новое зашифрованное сообщение со словом «жеребость». Об этом сообщает Telegram-канал «УВБ-76 логи» .

Радиостанция прервала молчание 17 ноября. В ее эфире в 11:11 по московскому времени прозвучало очередное загадочное послание: «НЖТИ 37774 ЖЕРЕБОСТЬ 0573 2683».

Жеребость означает беременность кобылицы.

УВБ-76 — это коротковолновая радиостанция, которую называют «жужжалкой» или «радиостанцией Судного дня». По одной из версий, сообщения, которые она передает, носят военный характер.

Ранее радиостанция передала в эфир сообщение со словом «мозгопрах». В другом сообщении прозвучало слово «подствольный».

