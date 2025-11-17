Беременность кобылицы: «радиостанция Судного дня» передала странное сообщение
«Радиостанция Судного дня» передала в эфир сообщение со словом жеребость
В эфире «радиостанции Судного дня» (УВБ-76) прозвучало новое зашифрованное сообщение со словом «жеребость». Об этом сообщает Telegram-канал «УВБ-76 логи».
Радиостанция прервала молчание 17 ноября. В ее эфире в 11:11 по московскому времени прозвучало очередное загадочное послание: «НЖТИ 37774 ЖЕРЕБОСТЬ 0573 2683».
Жеребость означает беременность кобылицы.
УВБ-76 — это коротковолновая радиостанция, которую называют «жужжалкой» или «радиостанцией Судного дня». По одной из версий, сообщения, которые она передает, носят военный характер.
Ранее радиостанция передала в эфир сообщение со словом «мозгопрах». В другом сообщении прозвучало слово «подствольный».
