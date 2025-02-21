Комментатора Скворцова выписали из больницы после избиения

Спортивного комментатора Романа Скворцова, который попал в реанимацию после избиения в Новосибирске, выписали из больницы. Это произошло недавно, рассказали ТАСС в прокуратуре региона.

Супруга Скворцова, Ксения, отметила, что мужчина приедет в Москву 22 февраля. При этом пока неизвестно, когда он снова сможет выйти на работу.

Скворцов прибыл в больницу в Новосибирске ночью с 8 на 9 февраля. Врачи обнаружили у комментатора ушиб головного мозга и гематому.

Инцидент произошел рядом с баром на Красном проспекте Новосибирска. Между Скворцовым, его другом, и представителями другой кампании, завязался конфликт. Романа ударил один из мужчин.