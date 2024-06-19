Комментатора Иваницкого отстранили после слов про «руса-самбиста» и «шмар»

Спортивного комментатора Владимира Иваницкого отстранили от работы после комментария в адрес самбиста Кирилла Князькова и слов про «шмар», которые могут испортить генетику спортсмена, сообщает Baza .

Иваницкий узнал об отстранении накануне эфира — вечером он должен был комментировать борьбу. С таким решением спортивный комментатор категорически не согласен.

«В эпоху НТВ+ никогда журналистов не сливали. Всегда вписывались. В тот период давления соцсетей не было такого, как сейчас», — заявил он.

Ранее Иваницкий в прямом эфире назвал Князькова настоящим «русом» и заявил, что ему нужна хорошая невеста, а не «всякие шмары».

Комментатор удивился общественной реакции на его слова. Он отметил, что в прямом эфире может произойти что угодно, а под шмарами он подразумевал «плохих теток, которые вешаются на хороших парней».