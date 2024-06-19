«Шмары нам не нужны»: комментатор игр БРИКС описал невесту для спортсмена-россиянина

Комментатор игр БРИКС в Казани Владимир Иваницкий в прямом эфире назвал российского спортсмена Кирилла Князькова настоящим «русом» и заявил, что ему нужна хорошая невеста, а не «всякие шмары», сообщает «Подъем» .

«Жених настоящий. 20 лет всего. Девчонки, берите на заметку. Но только чтобы хорошая пара была, всякие шмары нам не нужны. У нас должна быть хорошая генетика», — заявил Иваницкий.

Комментатор удивился общественной реакции на его слова. Он отметил, что в прямом эфире может произойти что угодно, а под шмарами он подразумевал «плохих теток, которые вешаются на хороших парней».

«Кого я там этим мог задеть или оскорбить, я даже не представляю. Что там, шмары обиделись, что ли?» — высказался комментатор.