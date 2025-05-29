Комлесхоз Подмосковья ввел ограничения на посещение лесов с 29 мая по 3 июня
Фото - © Комитет лесного хозяйства Московской области
С 29 мая по 3 июня в связи с установлением на территории земель лесного фонда IV класса пожарной опасности во всех лесничествах Подмосковья введен режим ограничения пребывания граждан в лесах, в период которого действуют дополнительные требования пожарной безопасности. Об этом сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза.
Посмотреть границы лесничеств можно будет на карте. В этот период категорически запрещается разводить костры в лесах.
Въезд транспортных средств в лесные массивы запрещен, лесные дороги перекрыты шлагбаумами.
Усиливается патрулирование лесного фонда сотрудниками правоохранительных органов, МЧС и специалистами лесной охраны.
Контроль за пребыванием граждан в лесах осуществляется с помощью беспилотных авиационных систем (БПЛА), авиации, фотоловушек, камер видеомониторинга и системы обнаружения больших групп людей на основе данных операторов мобильной связи.
За поджог, приведший к лесному пожару, предусмотрена уголовная и административная ответственность:
- лишение свободы на срок до 10 лет;
- штрафы для физических лиц — до 60 тыс. рублей;
- для должностных лиц — до 110 тыс. рублей;
- для юридических лиц — до 2 млн рублей.
Кроме того, граждане, находясь в лесах, обязаны:
- соблюдать требования пожарной безопасности;
- при обнаружении лесного пожара немедленно сообщать по единому номеру экстренных служб «112»;
- принимать посильные меры по тушению пожара до прибытия пожарных подразделений;
- незамедлительно уведомлять органы государственной власти или местного самоуправления о фактах поджогов или захламления лесов.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о готовности к пожароопасному сезону. Для безопасности в регионе установлены 134 вращающиеся видеокамеры, которые мониторят ситуацию.
«В Московской области 1,9 млн гектаров леса. Чтобы реагировать своевременно, у нас стоит 134 камеры, которые вращаются на 360 градусов, дополнительно установим еще пять комплексов в этом году. У нас четыре уровня контроля за пожарами (наземное патрулирование, видеомониторинг, авиационное патрулирование, космический мониторинг), но самый эффективный, все-таки, это видеокамеры», — заявил Воробьев.