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Комлесхоз Подмосковья ввел ограничения на посещение лесов с 29 мая по 3 июня

С 29 мая по 3 июня в связи с установлением на территории земель лесного фонда IV класса пожарной опасности во всех лесничествах Подмосковья введен режим ограничения пребывания граждан в лесах , в период которого действуют дополнительные требования пожарной безопасности. Об этом сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза.

Посмотреть границы лесничеств можно будет на карте. В этот период категорически запрещается разводить костры в лесах.

Въезд транспортных средств в лесные массивы запрещен, лесные дороги перекрыты шлагбаумами.

Усиливается патрулирование лесного фонда сотрудниками правоохранительных органов, МЧС и специалистами лесной охраны.

Контроль за пребыванием граждан в лесах осуществляется с помощью беспилотных авиационных систем (БПЛА), авиации, фотоловушек, камер видеомониторинга и системы обнаружения больших групп людей на основе данных операторов мобильной связи.

За поджог, приведший к лесному пожару, предусмотрена уголовная и административная ответственность:

лишение свободы на срок до 10 лет;

штрафы для физических лиц — до 60 тыс. рублей;

для должностных лиц — до 110 тыс. рублей;

для юридических лиц — до 2 млн рублей.

Кроме того, граждане, находясь в лесах, обязаны:

соблюдать требования пожарной безопасности;

при обнаружении лесного пожара немедленно сообщать по единому номеру экстренных служб «112»;

принимать посильные меры по тушению пожара до прибытия пожарных подразделений;

незамедлительно уведомлять органы государственной власти или местного самоуправления о фактах поджогов или захламления лесов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о готовности к пожароопасному сезону. Для безопасности в регионе установлены 134 вращающиеся видеокамеры, которые мониторят ситуацию.

«В Московской области 1,9 млн гектаров леса. Чтобы реагировать своевременно, у нас стоит 134 камеры, которые вращаются на 360 градусов, дополнительно установим еще пять комплексов в этом году. У нас четыре уровня контроля за пожарами (наземное патрулирование, видеомониторинг, авиационное патрулирование, космический мониторинг), но самый эффективный, все-таки, это видеокамеры», — заявил Воробьев.