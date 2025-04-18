Комлесхоз Подмосковья принял участие во Всероссийской акции «Тополь Победы»

В подмосковный комитет лесного хозяйства переданы два уникальных саженца тополя — клоны легендарного дерева, пережившего Сталинградскую битву. После освобождения города в 1943 году вопреки всему израненное пулями и осколками снарядов дерево зацвело и продолжает жить до сих, как символ мужества, отваги и стойкости советских солдат. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Вместе с саженцами мы получили от Всероссийского научно-исследовательского института лесной генетики, селекции и биотехнологии сертификат соответствия с номером саженца и памятную табличку с QR-кодом, с помощью которого можно узнать историю Сталинградского тополя», — рассказал временно исполняющий обязанности председателя комитета лесного хозяйства Московской области Алексей Ларькин.

Для сохранения уникального генофонда этого живого памятника войны с 2013 года специалисты выращивают саженцы из клонированных почек уцелевшего подлинного дерева, назвав проект символично — «Тополь Победы». В 2015 году саженцы впервые были высажены во всех городах — героях Великой Отечественной войны. По мнению биологов, кроны тополей, выросших из этих саженцев, будут полностью копировать крону Сталинградского тополя.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев напомнил, что почти половину всей Московской области составляют леса. Власти ведут активную работу для создания соответствующих условий для прогулок, приятного времяпровождения с семьей и друзьями для жителей.

«Для этого должны быть элементарные удобства, начиная от туалета и заканчивая кафе или прокатом. Мы видим, что с каждым годом популярность наших парков растет в арифметической прогрессии и существует большой запрос на дальнейшее их развитие», — сказал Воробьев.