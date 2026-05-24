Комик Сысоева намекнула, что хочет родить от молодого возлюбленного
Фото - © t.me/sysoevatg
Артистка шоу Comedy Woman Надежда Сысоева дала поклонникам тему для обсуждения, намекнув на возможную беременность от молодого возлюбленного, сообщает Super.ru.
Сысоева встречается с блогером Николаем Безопасностью, он младше артистки на 16 лет.
Девушка разместила в соцсетях ролик, где предстала перед камерой в облегающем комбинезоне с глубоким декольте, который подчеркивает ее фигуру.
«Так неловко одеваться откровенно. А вдруг это последнее лето, когда я не беременна?» — двусмысленно подписала фото Сысоева.
Поклонники сразу начали обсуждать намек комика. Одни писали артистке комплименты и радовались за ее отношения, но были и те, кто оставлял колкие комментарии.
