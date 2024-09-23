Комета в октябре: в Нижнем Новгороде пообещали появление небесного тела

В середине октября 2024 года жители Нижнего Новгорода смогут наблюдать в небе комету С/2023 А3 (Цзыцзиньшань — ATLAS), сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу городского планетария им. Г. М. Гречко.

По словам специалистов, максимальной яркости комета достигнет с 12 по 17 октября, а увидеть ее получится даже невооруженным взглядом. Максимальное сближение с Землей придется на 12 октября — в этот день комета будет видна над западным горизонтом сразу после заката.

Каждый вечер небесное тело станет подниматься все выше над горизонтом, а его блеск начнет постепенно падать.

Ранее астроном-любитель из Московской области обнаружил околоземный астероид в созвездии Рыбы. Он занимался поисками около 2 лет, используя сеть iTelescope.Net и удаленный телескоп T59, находящийся в австралийской обсерватории Сайдинг Спринг.