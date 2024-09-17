Подмосковный астроном-любитель обнаружил околоземный астероид

Проживающий в Подмосковье астроном-любитель Филипп Романов при помощи удаленного телескопа сумел обнаружить астероид в созвездии Рыбы. Об этом сообщил сам астроном.

Впервые за период около двух лет поисков астероидов 26 августа Романову удалось обнаружить околоземной астероид. Для наблюдений он использовал сеть Telescope.Net и удаленный телескоп T59, который находится в Австралии, в обсерватории Сайдинг Спринг.

«Я, заранее забронировав на данном телескопе необходимое время, когда убывающая Луна не засвечивала небо над обозначенной обсерваторией, предварительно рассчитал небесные координаты и заказал фотосъемку двух областей неба недалеко от эклиптики и в противоположной тогда стороне от Солнца, где астероиды обычно выглядят наиболее яркими», — рассказал Филипп Романов.

Объект располагался в созвездии Рыбы. Астроном измерил координаты положения небесного тела и, убедившись, что оно не совпадает ни с одним из известных астрономических объектов в базе данных Центра малых планет (MPC), отправил данные астрометрических измерений на страницу The NEO Confirmation Page (NEOCP) Центра малых планет.

Фото - © Из личного архива Филиппа Романова

А уже 28 августа на сайте Центра малых планет был опубликован электронный циркуляр (Minor Planet Electronic Circular, — MPEC) MPEC 2024-Q53 о присвоении предварительного обозначения 2024 QS данному околоземному астероиду.

Астероид 2024 QS 9 сентября пролетел около Земли на расстоянии примерно 12 расстояний от Земли до Луны (примерно 4600000 км). В настоящее время науке известно о существовании около 35 тыс. околоземных астероидов

«Астероид не получит постоянный номер, пока его орбита не будет хорошо определена в результате необходимых дополнительных уточняющих (на что могут уйти годы) наблюдений этого околоземного астероида, поэтому и предложить (для рассмотрения WGSBN) имя (для присвоения ему) тоже пока нельзя, но сам факт обнаружения его — это вклад в имеющуюся в мире информацию о количестве и характеристиках уже известных науке околоземных астероидов», — добавил Филлипов.

Ранее Романову удавалось открыть четыре астероида, которые не являются околоземными. Они получили свои имена в честь его прадедов (награжденных ветеранов войн: Великой Отечественной и Советско-японской) и прабабушек — многодетных матерей и тружениц (одна из которых, как и ее супруг, была награждена медалью «Ветеран труда»).