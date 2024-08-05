Комета и Созвездие Лисички: житель Шатуры рассказал о своем увлечении астрофотографией

Житель городского округа Шатура Лев Львов выбрал астрофотографию в качестве хобби. Молодой человек снимает звездное небо и рассказывает об астрономических объектах и явлениях в своем Telegram-канале , сообщает пресс-служба муниципалитета.

Интерес к астрономии родился у Льва в детстве, когда папа показал ему летящую комету.

«Я тогда даже и не знал что такое „комета“. Конечно же, я был поражен увиденным. В голове сразу возникла куча вопросов: „Куда она летит? , Не упадет ли на нас? , А что это вообще такое комета? , Долго ли будет ее видно, Почему именно сейчас она куда-то летит?“… Это подтолкнуло меня увлечься астрономией», — сказал он.

По словам Льва, спустя много лет он купил первый телескоп и начал читать книги на астрономическую тему. При этом в голове оставалась эта комета и шатурец решил дождаться следующей и обязательно ее сфотографировать. Шанс подвернулся в 2020 году.

Так, детские впечатления переросли в настоящее увлечение. Кометой из детства была Хейла-Боппа (C/1995 O1), признанная самой «наблюдаемой» кометой XX века и одной из ярчайших за несколько последних десятилетий.

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