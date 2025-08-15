Команды из Подмосковья примут участие в первом этапе «Битвы роботов»

23 августа пройдет первый этап «Битвы роботов». Три команды из Московской области примут участие в ежегодном международном соревновании по робототехнике. Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона.

В состязаниях в категории до 110 кг примет участие команда из Одинцовского округа «Concrete Mixer» с роботом «Гусь». За победу в спаррингах мини-роботов до 1,5 кг поборются 2 команды из г. Фрязино. Команда 2ФМ выступит с роботом «PinkPong 2», а «2ФМ2» — с роботом «GreenPong».

Всего в первом этапе участие примут 28 команд. Соревнование пройдет во Дворце спорта «Молот» в Перми. На следующих этапах сразятся остальные команды из турнирной сетки. Победители выйдут в полуфинал.

Поболеть за подмосковные команды можно будет онлайн. Трансляция чемпионата будет доступна в день соревнования по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что перед властями региона в прошлом году стояла задача внедрить технологии искусственного интеллекта максимально во все сферы.

«Дело в том, что Московская область огромна. Как ты можешь управлять большими системами, не имея показатель, не применяя современный менеджмент? И искусственный интеллект — это лишь следующая история про технологии. Сначала мы все оцифровали — сколько работает МРТ, как учится ребенок, как записаться к врачу. Эта оцифровка дала нам большие данные. И эти большие данные человек не в состоянии обрабатывать», — сказал Воробьев.