Командира эсминца США уволили за странное фото с винтовкой

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Командира эсминца США USS John S. McCain уволили за фото с перевернутым прицелом

Командир эсминца Соединенных Штатов USS John S. McCain Кэмерон Ясте был освобожден от должности из-за фото с винтовкой с перевернутым прицелом, сообщает Lenta.ru .

Как пишет американский журнал Newsweek, пресс-служба Военно-морских сил (ВМС) США опубликовала в соцсетях фогографию офицера, стреляющего из штурмовой винтовки с оптическим прицелом офицера.

В статье отметили, что пользователи Сети заметили неправильное расположение прицела винтовки на фотографии. Снимок вызвал широкий резонанс.

Из материала следует, что офицер был уволен «в связи с утратой уверенности в способности командовать эсминцем с управляемыми ракетами». В настоящее время эсминец находится в Оманском заливе.

Ранее агентство Bloomberg уволило журналистку Дженнифер Джейкобс в связи с ранней публикацией новости об обмене американскими и российскими заключенными. В момент публикации самолет с гражданами США лишь летел к месту обмена.