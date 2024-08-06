На Западе уволили журналистку за срыв эмбарго об обмене заключенными с Россией

Bloomberg уволил репортера за вышедший до эмбарго текст об обмене заключенными

Агентство Bloomberg приняло решение уволить журналистку Дженнифер Джейкобс в связи с ранней публикацией новости об обмене американскими и российскими заключенными. В момент публикации самолет с гражданами США лишь летел к месту обмена, сообщает Baza .

1 августа Джейкобс опубликовала на сайте издания новость об освобождении журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича и морпеха Пола Уилана. При этом женщина утверждает, что работала с редакционной группой и не нарушала рабочую этику.

При этом в момент публикации материала американцы находились в самолете и летели в Турцию, а до обмена оставалось еще несколько часов.

После обмена главред Bloomberg Джон Миклтуэйт в открытом письме заявил, что публикация Джейкобс могла поставить под угрозу обмен заключенными. Действия журналистки являются явным нарушением редакционных стандартов, поэтому к ней приняты дисциплинарные меры.

«Репортеры не решают, когда публиковать историю и с каким заголовком», — написала Джейкобс на своей странице в соцсети X после увольнения.

1 августа в рамках обмена между РФ и НАТО в Россию вернулись 8 соотечественников, отбывающих наказание в западных тюрьмах. Граждан РФ в аэропорту Внуково лично встретил глава государства Владимир Путин.