Команда «Мы такие» из Раменского округа выступила на фестивале КВН в Сочи

Команда КВН «Мы такие» из Гжельского государственного университета представила Раменский округ на 37-м международном фестивале КВН в Сочи 19 января, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Участник команды Степан Шибалкин рассказал, что для коллектива большая радость оказаться среди множества команд на таком масштабном событии. Он отметил, что фестиваль определяет состав лиг на будущий год, и команда стремится попасть в Высшую лигу.

Выступление коллектива получило положительные отклики от зрителей и жюри. Команда продемонстрировала высокий уровень юмора и творческий подход.

