Команда из Орехово-Зуевско стала призером чемпионата по настольной игре

В Раменском округе состоялся II Московский областной чемпионат по настольной игре «Мое Подмосковье», объединивший более 200 участников из 52 муниципалитетов региона, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Мероприятие было приурочено ко Дню Московской области и посвящено 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Команда «Бизоны» Ликино-Дулевской гимназии достойно представила Орехово-Зуевский округ на чемпионате и завоевала 3 место. В составе команды Яна Егорова, София Завьялова, Наталья Коробкина, Алина Самоделова.

Оказаться в тройке лидеров им помогли не только знания по истории и географии Подмосковья, но и командная работа, внимательность и стратегическое мышление.

Образовательно-развлекательная игра «Мое Подмосковье» создана в год 30-летия Московской областной Думы, ее главная цель — развить интерес к родному краю, его истории, традициям и культурному наследию.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.