Команда губернатора Воробьева угостила школьников Подмосковья мороженым

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Команда губернатора Подмосковья Андрея Воробьева раздала учащимся первых-четвертых классов мороженое «Чистая линия». Традиция продолжается не первый год, сообщает пресс-служба главы региона.

Команда губернатора раздала ученикам 1487 школ Подмосковья 525 тыс. вафельных стаканчиков. Акцию проводят уже четвертый год подряд.

Вице-президент группы компаний «Чистая линия» Армен Бениаминов сказал, что раздача мороженого школьникам в День знаний — добрая традиция. Проект проводится вместе с властями Подмосковья.

«Ежегодно к 1 числу мы производим мороженое в упаковке «Команда Губернатора»», — сказал Бениаминов.

Он добавил, что дети всегда в восторге от этого мероприятия. На их лицах появляются яркие, положительные эмоции.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил детей и родителей с началом нового учебного года. Глава региона пожелал школьникам отличных результатов в учебе.

«Поздравляю всех с началом нового учебного года! Это всегда волнительный день — как для ребят, так и для родителей и учителей», — написал Воробьев в Telegram-канале.