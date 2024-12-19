Колунов: Путин поддержал закон, по которому детей мигрантов без знания русского языка не будут принимать в школы

19 декабря прошла прямая линия с Владимиром Путиным, совмещенная с пресс-конференцией в формате «Итоги года с Владимиром Путиным». В ходе прямой линии обсуждался и вопрос миграции, сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии «Единая Россия».

Президент подчеркнул, что миграционный вопрос — очень острый и чувствительный. Как отметил Путин, в России не хватает рабочих рук в строительном секторе и промышленности.

«Владимир Владимирович высказался в поддержку закона, в соответствии с которым детей мигрантов без знания русского языка не будут принимать в школы. Мы приняли его на прошлой неделе, фракция „Единая Россия“ поддержала документ единогласно. Всего же за осеннюю сессию, которая завершилась вчера, мы приняли 14 законов, направленных на регулирование миграции. Продолжим работать над этим в новой, весенней сессии уже в январе», — сказал депутат Госдумы, член фракции «Единая Россия» Сергей Колунов.

Кроме того, во время прямой линии, Владимир Путин заявил, что не видит необходимости в отдельном ведомстве по миграции, но предложил укреплять такую структуру в рамках МВД.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.