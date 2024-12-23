Колунов: Госдума не обсуждает вопрос блокировки WhatsApp*

Вопрос блокировки мессенджера WhatsApp* в России находится вне компетенции депутатов Госдумы, поэтому данный вопрос вообще не обсуждается. Решение о той или иной блокировке принимает Роскомнадзор, об этом РИА Новости заявил депутат ГД Сергей Колунов.

«Информации о готовящейся блокировке WhatsApp* у нас нет. Осенняя сессия завершилась, на крайних пленарных заседаниях этот вопрос не поднимался. Сейчас все депутаты находятся в регионах, работают в округах», — заявил Колунов.

Депутат также пояснил, что не знает, откуда у его коллег есть информация о блокировке популярного в России мессенджера. Также он не понимает, почему они вообще это обсуждают, если компетенция в данном вопросе есть только у Роскомнадзора.

Ранее заместитель председателя Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов заявил, что уже в новом году WhatsApp* могут заблокировать вслед за другими продуктами Meta*, если мессенджер не будет предоставлять важную для ФСБ информацию.

*Мессенджер принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России.