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Кольцо с красным камнем возрастом около 1 тыс лет обнаружили в Шотландии

На раскопках в Шотландии обнаружили редкое кольцо возрастом около 1 тыс. лет. Археологи отметили, что оно украшено красным камнем или стеклом, сообщает РЕН ТВ .

Кольцо в форме ромба нашли в остатках жилища в крепости Бургхед. Она когда-то принадлежала пиктам.

Племя известно как «покрашенные люди» благодаря увлечению татуировками. Пикты не оставили письменности, поэтому с помощью таких находок археологи могут больше узнать о жизни племени.

По словам профессора Абердина Гордона Нобла, такие кольца крайне редки. Они обычно находятся в кладах, закопанных для сохранности.

Кольцо передали в Национальный музей Шотландии. Там ученые проанализируют его происхождение и историческое значение.

Ранее во время раскопок в Якутске археологи обнаружили берестяные грамоты XVII века. Это первая подобная находка на Дальнем Востоке.