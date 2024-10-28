Руководитель Национального центра исторической памяти при президенте Российской Федерации Елена Малышева заявила, что попытки переписывать историю Украины — это безумие, и страна внесла колоссальный вклад в победу над фашизмом, сообщает газета «Петербургский дневник» .

«Восемьдесят лет назад Красная армия спасла Украину от полного геноцида и уничтожения. Но сегодня вместо настоящих героев украинского народа, которые в партизанских отрядах и на линии фронта сражались с нацистами, Киев делает национальных героев из нацистских пособников, эсэсовских палачей и карателей», — подчеркнула Малышева, комментируя памятную дату — 80-летие со дня освобождения Украины от фашистских захватчиков.

По ее словам, вклад украинского народа в общую победу над нацизмом был поистине колоссален. Она напомнила, что каждый шестой боец в рядах Красной Армии происходил с Украины. За более чем 3 года фашистская Германия уничтожила на Украине около 3 миллионов мирных жителей и построила на ее территории лагеря для военнопленных, разграбила промышленность.

«С учетом этих фактов попытки переписать историю выглядят подлинным безумием… Но это сделано», — отметила Малышева, добавив, что перед Россией стоит задача противостоять искажению истории и сохранить правду.

Ранее на Украине заблокировали Telegram-канал популярного телеканала Russia Today. Местные жители при попытке зайти в него получают уведомление о якобы нарушении законодательства Украины.