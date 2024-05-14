Колокольцев заявил о подготовке новой реформы по регулированию миграции в РФ
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Кандидат на должность министра внутренних дел России Владимир Колокольцев заявил, что в стране готовят новую реформу по регулированию миграции, сообщает ТАСС.
По словам Колокольцева, новая реформа будет направлена на регулирование трудовой миграции и усиление контроля за мигрантами. Он напомнил, что сейчас МВД только контролирует пребывание иностранных граждан в России.
Колокольцев также подчеркнул, что с 2021 года в стране приняли 30 законов, регулирующих миграцию. Треть из них подготовило МВД.
Ранее полиция Краснодара обнаружила 59 нелегальных мигрантов-строителей, их могут выдворить из страны. Незаконной деятельностью по строительству школы занимались жители Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана.