Колледж «Логос» открывает набор на 6 востребованных IT и технических специальностей

Стартовала приемная кампания в новый колледж «Логос» в Калужской области, где студенты начнут обучение с 1 сентября текущего года. Учебное заведение предоставит молодежи уникальную возможность получить востребованную профессию бесплатно, сочетая глубокие теоретические знания с интенсивной практической подготовкой, сообщил федеральный проект «Профессионалитет».

«Проект „Профессионалитет“ реализуется не первый год и уже доказал свою эффективность. Интерес школьников к получению среднего профессионального образования растет. Расширяется число образовательных учреждений и бизнес-партнеров, принимающих в проекте участие. Технический колледж „Логос“ является ярким примером того, как „Профессионалитет“ реализуется в регионе, а именно в Боровском районе Калужской области. В саму идею его создания заложена тесная взаимосвязь традиций и технологий будущего», — отметил министр просвещения России Сергей Кравцов.

Колледж «Логос» в первый год открывает набор по шести специальностям. Все образовательные программы созданы с учетом запросов ключевых работодателей: АО «Калужский научно-исследовательский радиотехнический институт», АО «Обнинское научно-производственное предприятие „Технология им. А. Г. Ромашина“» и ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский радиологический центр».

Специальность «Информационные системы и программирование» ориентирована на подготовку IT-специалистов широкого профиля. Учащиеся смогут получить одну из трех квалификаций: программист, разработчик приложений или специалист по информационным системам. В программу входит изучение современных языков программирования, освоение актуальных технологических стеков и технического английского для работы с документацией.

Для тех, кто хочет работать с компьютерными сетями, подойдет направление «Сетевое и системное администрирование». Здесь обучат настраивать и обслуживать сети, проектировать кабельные системы, а также обеспечивать их защиту от киберугроз.

Программа «Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем» готовит экспертов по защите данных. Выпускники смогут разрабатывать системы безопасности, проводить мониторинг и оптимизировать ПО для сохранения конфиденциальности информации.

Тем, кто увлекается медтехникой, будет интересна специальность «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт биотехнических и медицинских аппаратов и систем». После обучения можно работать с медицинским оборудованием в государственных и частных клиниках.

«Радиотехнические информационные системы» — это направление для будущих специалистов по радиоэлектронному оборудованию. Студенты освоят работу с метеорологическими радиосистемами и радиолокационными наблюдениями.

Одно из самых перспективных направлений — «Эксплуатация беспилотных авиационных систем». Будущие операторы БПЛА научатся готовить дроны к полетам, составлять задания, обрабатывать данные и обслуживать технику. Выпускники смогут работать в сельском хозяйстве, безопасности и других сферах.

Колледж обеспечивает отличные условия для профессионального роста. Практико-ориентированный подход реализуется благодаря сотрудничеству с ведущими предприятиями, такими как Калужский радиотехнический институт и Медицинский радиологический центр. Студенты проходят практику в реальных рабочих условиях.

Преподавательский состав включает известных экспертов, таких как Елена Фонталина, член Российской ассоциации искусственного интеллекта с более чем 60 публикациями, и Андрей Елисов, заслуженный учитель РФ, автор 13 книг.

Для поступления абитуриентам нужно до 25 августа 2025 года подать документы: аттестат, медицинскую справку 086/у, паспорт и фото. Основной критерий отбора — средний балл аттестата, с особым вниманием к оценкам по математике.

Студенты могут получать государственную академическую стипендию, социальные выплаты и материальную помощь в сложных ситуациях.

Подробнее об условиях обучения можно узнать на официальном сайте, в сообществе VK и Телеграм-канале колледжа.

Абитуриентам «Логоса» предлагают заполнить форму.

Связаться с представителями образовательной организации можно по электронной почте anopotk@yandex.ru и мобильному телефону +7 (939) 777-38-85.