Колледж «Энергия» в Подмосковье провел мероприятия ко Дню российской науки

В структурных подразделениях колледжа «Энергия» в Реутове, Балашихе и Богородском округе организовали мероприятия ко Дню российской науки. Под девизом «Науки юношей питают...» студенты и преподаватели участвовали в мастер-классах и научных конференциях.

6 февраля преподаватели-кандидаты наук провели серию мастер-классов «Как студентам начать научную деятельность?». Ведущими стали Татьяна Михайлова, кандидат технических наук, Екатерина Дашевская, кандидат филологических наук, и Николай Коваленко, кандидат военных наук. Наставники рассказали о первых шагах в науке, поступлении в аспирантуру и защите диссертаций.

Советник директора по воспитанию Екатерина Дашевская отметила, что неделя науки объединила практические достижения студентов и передачу академического опыта, что способствует развитию исследовательского интереса.

Одним из ключевых событий стал успех студентов балашихинских подразделений колледжа на VI Всероссийской научно-практической конференции «Дни Российской науки», прошедшей 5 февраля. Архипов Данила, Данилова Дарья и Мартынова Елена получили дипломы I степени за проектно-исследовательскую работу по биологии, опубликованную в сборнике научных трудов конференции.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что количество желающих поступить в колледжи региона выросло на 65%.

«В Подмосковье 37 колледжей — это современные образовательные центры, где готовят квалифицированные кадры, востребованные на рынке труда. Мы видим, что учиться в них желает все больше ребят — сегодня даже не каждый второй, а шестеро из десяти школьников после 9 класса решают продолжить учебу там. Это возможность скорее обрести профессию, устроиться на работу и начать зарабатывать», — рассказал Воробьев.