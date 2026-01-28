Колледж «Энергия» в Подмосковье провел мероприятия к годовщине снятия блокады Ленинграда

27 января во всех подразделениях колледжа «Энергия» в Подмосковье прошли памятные мероприятия, посвященные 82-й годовщине снятия блокады Ленинграда и Дню памяти жертв Холокоста, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В колледже «Энергия» в Реутове, Балашихе и Богородском округе 27 января прошли тематические уроки и акции, приуроченные к памятным датам Второй мировой войны. Студентам рассказали о значении снятия блокады Ленинграда и Холокоста для российской истории, а также о стойкости советского народа.

В рамках мероприятий преподаватели организовали просмотры документальных фильмов о городах-героях и Брестской крепости. Особое внимание уделили открытому уроку с участием заместителя командира взвода Вячеслава, который поделился воспоминаниями о жизни в блокадном Ленинграде и рассказал о своем опыте службы.

В реутовском подразделении студенты подготовили рассказ о 872 днях блокады, провели «Эксперимент памяти» с раздачей 125 граммов хлеба и почтили память погибших минутой молчания. В Балашихе прошла акция «Блокадный хлеб», где заведующий подразделением Влас Пипко подчеркнул важность сохранения исторической памяти.

Студенты из Электроуглей посетили мероприятие в Центральной библиотеке города, где им рассказали о подвиге ленинградцев и раздали кусочки блокадного хлеба. После этого участники возложили цветы в Сквере Победы и почтили память погибших минутой молчания.

В течение дня во всех подразделениях колледжа горела свеча памяти. Директор колледжа Константин Подоляк отметил, что такие события напоминают о ценности мирной жизни и важности помнить подвиг ленинградцев.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.