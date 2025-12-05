Колледж «Энергия» в Балашихе организовал профпробы для школьников с ОВЗ

Центр технологий машиностроения колледжа «Энергия» организовал тематические мастер-классы для школьников с ограниченными возможностями здоровья. Участники познакомились с основами профессий в сферах поварского дела, малярного ремесла, клининговых услуг и компьютерного дизайна.

На занятии по кулинарии школьники освоили базовые техники приготовления блюд и работу с кухонным оборудованием. Мастер-класс по малярному делу включал обучение нанесению краски и штукатурки, что может пригодиться при ремонте или работе в строительстве. В рамках направления по клинингу ребята изучили методы профессиональной уборки и дезинфекции помещений. На мастер-классе по компьютерному дизайну участники получили навыки графического редактирования и создания цифровых изображений.

В колледже подчеркнули, что такие мероприятия помогают школьникам развивать практические навыки и формируют мотивацию к выбору будущей профессии.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что главной задачей уникального центра постинтернатного сопровождения слепоглухих граждан в Сергиевом Посаде является обучение воспитанников рабочим профессиям, чтобы люди «не потерялись в жизни».

«Они смогут стать программистами, художниками по дереву, швеями, поварами, кухонными рабочими, плотниками, мастерами по обработке цифровой информации, изготовителями свечей, мыла, художественных изделий из керамики. Для этого организовали 10 мастерских для профобучения, заключили договоры на практику на производствах Сергиева Посада и у партнеров центра — Сбер, Билайн, «Исток-Аудио», — заявил Воробьев.