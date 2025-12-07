Количество запрещенных для женщин профессий в РФ сократят в 2027 году

Российское правительство планирует уменьшить перечень запрещенных для женщин профессий в 2027 году, сообщает РИА Новости .

Эта инициатива прописана в утвержденной дорожной карте по нацмодели ведения бизнеса.

Минтруд страны изменит приказ, по которому регулируется список производств, работ и должностей с вредными или опасными условиями труда, где работа женщин ограничена. К марту 2027 года министерство вместе с работодателями и профсоюзами должны будут установить работы, которые можно исключит из ограничительного перечня. Еще проведут аудирование условий труда на указанных местах по вопросам рисков.

Также специалисты Минздрав, Роспотребнадзор и ФМБА сделают научные эпидемиологические исследования по вопросам влияния вредных факторов на женский организм в указанных профессиях.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.