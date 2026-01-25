Колесо обозрения «Солнце Москвы» ВДНХ не работает из-за погодных условий

Аттракцион «Солнце Москвы» не работает в воскресенье, 25 января, в связи с неблагоприятными погодными условиями, сообщает Telegram-канал крупнейшего в Европе колеса обозрения.

«Зато есть время запланировать следующую встречу с городом — когда мороз отпустит, виды будут еще красивее», — говорится в сообщении.

«Солнце Москвы» — колесо обозрения в «Парке будущего» на территории ВДНХ. Его высота составляет 140 метров, аттракцион является крупнейшим в Европе, превзойдя по этому показателю колесо «Лондонский глаз» высотой 135 м. Открытие колеса обозрения состоялось в день 875-летия Москвы — 10 сентября 2022 года.

Ранее в Московской области и столице объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за сильных морозов, снега, метели.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.